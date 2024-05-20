تحرير محاضر لـ3 طلاب ومراقب لتصويرهم أسئلة امتحان الإنجليزي بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تحرير محاضر لـ3 طلاب ومراقب، نظرًا لتصويرهم أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية.

ضبط 3 طلاب ومراقب لتصوير الامتحان

وأضاف محافظ الشرقية، إن غرفة عمليات متابعة الامتحانات لم تتلق إخطار لحالات مرضية بين الطلاب والمعلمين خلال اليوم الثالث للامتحانات، حيث تم ضبط 3 طلاب ومراقب لتورطهم في تصوير الامتحان بمدارس الإعدادية الجديده بأبو حماد، وشرفة الدوة بأبو كبير، وديرب الإعدادية بنين بديرب نجم، وحوض الندي للتعليم الأساسي ببلبيس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلاب والملاحظين وتحرير المحاضر اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلاب والملاحظين وتحرير المحاضر اللازمة.

تغيب 1487 طالب وطالبة عن الامتحانات

وأشار إلى أنه تقدم لأداء امتحانات الإعدادية 144403 طالباً وطالبة حضر منهم 142916 طالباً وطالبة وتغيب منهم 1487 طالب وطالبة، بنسبة حضور 98.97 % وذلك على مستوى 790 لجنة امتحانيه بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/ 2024 م والتي انطلقت يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 في مادة الدراسات الاجتماعية يبلغ 144403 طالب وطالبة موزعين علي 790 لجنة امتحانية وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.