رئيس «شؤون التعليم» بالأزهر يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بمنطقة القاهرة

تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، اليوم الاثنين، بمنطقة القاهرة الأزهرية امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بإدارة المعادي التعليمية الازهرية، بمعهد المعادي النموذجي ع/ ث ويضم لجان: معهد الفتح بنين، ومعهد المعادي بنين، ومعهد طره بنين، ومعهد ٱل عثمان الخاص للبنين، بناء على تكليف الشيخ أيمن عبدالغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

تدريب عملي للطلاب

وأوضح الدكتور الشرقاوي، في بيان، اليوم الاثنين، أن هذه الامتحانات فرصة كبيرة وتدريب عملي للطلاب لمعرفة مستواهم الحقيقي كما تعد تمهيدا لهم في المراحل المقبلة، مطالبا الطلاب بالجد والاجتهاد والمذاكرة واستشعار مسؤولية انتمائهم لهذه المؤسسة العريقة.

عدد المتقدمين للشهادة الابتدائية

يذكر أنّ عدد المتقدمين للشهادة الابتدائية 185 ألفا و908 طلاب وطالبات، وعدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 178 ألفا و14 طالبا وطالبة، وبدأت امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية من الأربعاء 15-5-2024 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 21-5-2024 بينما تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الموافق 22-5-2024.