«تعليم القاهرة»: انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني

تفقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اليوم، انتظام سير اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2024، إذ زار لجنة مدرسة عبد المنعم واصل التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية.

وضوح أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

واطمئن وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، على أداء الطلبة للامتحان دون أي عوائق أو صعوبات ومدى وضوح الأسئلة وتوافر المناخ المناسب، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية كافة، إذ أدى 189 طالبا امتحان مادة العلوم في 10 لجان.

امتحانات الصف الأول الثانوي

وتفقد «موسى» لجنة امتحانات الصف الأول الثانوي، إذ يؤدي 103 طلاب امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا في 5 لجان امتحانية.