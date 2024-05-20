فلومينينيسي يستضيف سامبايو كوريا في كأس البرازيل

يستضيف فلومينينيسي، حامل لقب بطولة كوبا ليبرتادوريس 2023، نظيره سامبايو كوريا على ملعب «ماراكانا»، في إياب الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس البرازيل، وتنطلق المباراة يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الواحدة صباحا، بتوقيت القاهرة.

وكان فلومينينيسي، قد حقق الانتصار على نظيره سامبايو كوريا، بهدفين دون رد، أحرزهما كل من ديفيد تيرانس وجون أرياس من ضربة جزاء، على ملعب «كليبر أندرادي»، في مباراة الذهاب.

مواعيد أهم مباريات كأس البرازيل

نرصد مواعيد أهم مباريات إياب الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس البرازيل:

- يحل بوتافوجو، ضيفا على نظيره فيتوريا، على ملعب «باراداو»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة فجر الخميس المقبل.

كورينثيانز يستضيف أمريكا آر إن

- يستضيف كورينثيانز نظيره نادي أمريكا آر إن، على ملعب «أرينا كورينثيانز»، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثانية فجر الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

- يحل فلامينجو ضيفا على نظيره أمازوناس، على ملعب «أرينا دا أمازونيا» وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف فجر يوم الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.