«الإصلاح والنهضة»: تقديم طلب لإصدار مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة غير مسبوقة

أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، واصفًا الخطوة بـ«التاريخية» وبأنها «انتصار للإنسانية والسلام في مقابل دعاة الحرب والكراهية».

أهمية الموقف المصري

وأضاف «عبد العزيز» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه لم يكن لتلك الخطوة أن تُتخذ إلا نتيجة للموقف التاريخي للدولة المصرية، والتي قدمت سردية مختلفة عن السردية الإسرائيلية والغربية على حد سواء لما يجري على الأراضي المحتلة، لافتًا إلى أن مجهودات القيادة السياسية في مصر كان لها بالغ الأثر في منع سيناريوهات التهجير وانتهاء القضية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية فصل جديد في تعامل المؤسسات الدولية مع إسرائيل، كونها خطوة غير مسبوقة في التعامل مع جرائم الحرب التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يزيد عن 75 عامًا، مؤكدًا أن الطريق إلى استرداد حقوق الشعب الفلسطيني طويل ويحتاج لتراكم الجهود الحقوقية والإنسانية مع الدبلوماسية والاستخباراتية.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن دخول الجهود القضائية والقانونية على الخط كان له أثر كبير في تغيير مجرى الأحداث في غزة، بدءا بالمحاكمات المستمرة لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وانتهاء بمطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتانياهو وجالانت.