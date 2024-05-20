شكري: لم تخرج أي مركب هجرة غير شرعية من الشواطئ المصرية منذ 2016

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه منذ 2016 لم تغادر الشواطئ المصرية أي مركب من مراكب الهجرة غير الشرعية، وتم ذلك بفضل الجهود المصرية المبذولة سواء في الإطار الأمني ووجود البحرية المصرية في منع هذه القوارب؛ حفاظا على أرواح المهاجرين وأيضا تقديرا لواقع هذه الهجرة تجاه السواحل الأوروبية، أو في إطار الجهود التنموية التي بذلتها مصر، وتوفير سبل العيش الكريم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر بذلك جهود أمنية كبيرة من أجل القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إذ قضت على منظمات الجريمة المنظمة والإتجار في البشر، وكل هذا يرجع إلى الجهود والمبادرات المصرية، فالمجتمع الدولي لم يوفر قدر الدعم الكافي لهذا الأمر، ولكن مصر عملت عليه من منطلق المسؤولية، وأيضا من منطلق تاريخها الطويل في استضافة المهاجرين ورعايتهم.

وتابع، أن مصر تحتوي على 9 ملايين مهاجر وفقا لتقديرات منظمة الهجرة، مشيرا إلى أن المهاجرين تمازجوا مع المجتمع المصري، ولا يقيمون في معسكرات، ويستفيدون من الضمان الاجتماعي المصري والخدمات والدعم والمقدم لهم سواء كان غذاء أو طاقة أو تعليم مجاني أو صحة.