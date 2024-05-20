«مستثمرو السياحة»: الآلاف يختارون مصر وجهة ثانية حال عدم حضورهم أولمبياد باريس

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إنّ حركة الحجوزات الوافدة إلى مصر قبيل إنطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في يوليو المقبل ستحث في اللحظات الأخيرة (last minute)، وذلك وفقا لوكالات السياحة الأجنبية المتعاملة مع السوق المصري، التي أكدت أن هناك آلاف الحجوزات من سياح دول الاتحاد الأوروبي باعتبار مصر وجهة ثانية في حال عدم تمكنهم من حضور الأولمبياد.

أعداد السياح الذين زاروا مصر خلال الـ4 أشهر الأولى من 2024

وأضاف عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مؤشرات الحركة السياحية التي استقبلتها مصر منذ بداية العام الجاري وحتى الآن مطمئنة، لافتا إلى أنّ عدد السياح الذين زاروا المقصد السياحي المصري خلال الـ4 أشهر الأولى من 2024 أعلى بقليل من الذين زاروها خلال ذات الفترة من العام الماضي.

تطلعات لوصول عدد السياح إلى 18 مليونا

وأشار إلى أنّ القطاع السياحي المصري يتطلع إلى وصول عدد السياح هذا العام إلى نحو 18 مليون سائح بزيادة نحو 3 ملايين عن الذين قدموا لمصر خلال العام الماضي، فضلا عن تحقيق إيرادات تتجاوز حاجز الـ17 مليار دولار بنهاية العام الجاري، موضحا أن تحقيق تلك الأرقام يتوقف بشكل كبير على تدفق السياح بكثافة خلال الموسم السياحي الصيفي الحالي والشتوي المقبل.