محافظ الشرقية يوجه بصرف مساعدات مالية لـ7 أسر من الأكثر احتياجا

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عددا من المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية ومتحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للاستماع لمشكلاتهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها.

صرف مساعدات مالية لـ7 أسر

وكلف محافظ الشرقية، مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لـ7 من الأسر الأكثر احتياجًا، والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة، والذين أجريت لهم الأبحاث الاجتماعية، فضلاً عن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم.

وظائف خالية في القطاع الخاص

وكلف محافظ الشرقية، مدير عام إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل، بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لـ5 مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم، كما كلف المحافظ، رئيس مجلس مدينة الزقازيق، بتوفير محل بالإيجار المخفض لأحد المواطنين بمركز الزقازيق.

ولتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية، كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة بتوفير العلاج اللازم لابنة أحد المواطنين من طحلة بردين لإصابتها بحروق، فضلاً عن توفير العلاج اللازم لابن مواطنة من مركز الزقازيق يعاني من كهرباء ومياه على المخ.

توفير سكن مناسب لسيدتين

كما تقدمت مواطنتان بشكوى لعدم وجود سكن يليق بهما، ووجه المحافظ، مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لبحث حالتيهما الاجتماعية وتوفير سكن مناسب لهما من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.