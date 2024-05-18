«الأوقاف»: بدء توزيع 16 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية الاثنين

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق عملية توزيع 16 طن لحوم من صكوك الإطعام، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، من خلال قوائم المستفيدين المُعدة، بدءا الاثنين المقبل، حتى الاثنين 27/ 5/ 2024م.

الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف

أكدت الوزارة أن التوزيع سيجري في محافظات: «الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، دمياط، البحيرة، الفيوم، وكفر الشيخ».

يأتي ذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف، وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع لحوم صكوك الإطعام.

صكوك الإطعام

كانت الوزارة أعلنت أنه في إطار دورها المجتمعي ورسالتها في خدمة المجتمع والوفاء بواجبها تجاه الأسر الأولى بالرعاية، تم تسليم 56 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام بمحافظات: «دمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والإسماعيلية والدقهلية والشرقية وبني سويف والمنوفية والغربية والبحيرة والإسكندرية»، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بهذه المحافظات، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي.