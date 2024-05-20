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وزير خارجية اليونان: وساطة مصر مهمة للغاية.. ويجب الوصول لحل الدولتين

كتب:

منار مجدي
04:27 م | الإثنين 20 مايو 2024
جيرابيتريسيس

جيرابيتريسيس

أكد وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس، أنه يجب التوصل إلى الحل السياسي على أساس حل الدولتين، وعلى أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشددا على أن الدور الوساطي الذي تقوم به مصر مهم للغاية.

وقال «جيرابيتريسيس»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إن اليونان لها علاقات تاريخية مع دول عربية، وعلاقات استراتيجية مع إسرائيل، موضحا أن في هذا السياق لها الإمكانية أن تتحدث من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ومع المجتمع الدولي، للتوصل إلى حل الدولتين.

وتابع أن اليونان تستمر في تقديم خدماتها لوقف الأعمال الحربية، ومن أجل إعادة إطلاق سراح المحتجزين وتقديم المساعدات إنسانية كبيرة.

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بقلم منار مجدي