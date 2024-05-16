حزب الجيل: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية جرس إنذار للمجتمع الدولي

قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، جاءت برسائل حاسمة وقاطعة بشأن الأوضاع في قطاع غزة الذي يعاني من عدوان غاشم يسلب حق الفلسطينيين في الحياة، مثمنا تأكيد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت والدائم لدعم القضية الفلسطينية ومنع تصفيتها ورفض تهجير الفلسطينيين.

تحذير من مراوغات إسرائيل

وأوضح «هجرس» في بيان له، أن كلمة الرئيس السيسي أكدت على أن حياة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية لا تقل أهمية عن أي شعب آخر، محذرا من مراوغات إسرائيل بشأن عمليتها برفح الفلسطينية مرفوضة، موجها كلمة هامة للقادة العرب وقادة العالم بأن التاريخ سيتوقف طويلا أمام حرب غزة ليسجل مأساة كبرى، مشددا على أن الأجيال المقبلة تستحق منطقة يتحقق فيها العدل ويعم السلام، وأنه واهمٌ من يتصور أن سياسة حافة الهاوية يمكن أن تُجدى نفعاً، وأن مصر ستظل على موقفها الثابت برفض تصفية القضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية

وأكد عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، أن مصر بذلت جهدا جبارا لمحاولة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والهدنة وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات بكميات كافية، وهو ما يؤكد صلابة الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وهو ما عبرت عنه مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة.

كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية

وشدد على أن كلمة الرئيس السيسي بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين والتراجع عن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، مؤكدا أن الرئيس حث المجتمع الدولي على التحرك العاجل والفعال لإنهاء هذه الحرب المأساوية، وهو ما سينعكس أيضا على ما سيصدره المجلس العربي في مخرجات القمة، خاصة أن الحرب في غزة تدخل شهرها الثامن ويستمر التصعيد مع بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، في حين أن تطلعات الشارع العربي للخروج بخطاب عربي قاطع يؤكد رفض جريمة الإبادة الجماعية والضغط لوقف نزيف الدم الفلسطيني.