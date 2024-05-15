حزب الجيل في ذكرى النكبة: الشعب الفلسطيني صامد ومقاومته أسطورية

أكد حزب الجيل الديمقراطي أن الذكرى السادسةُ والسبعونَ للنكبة تحل اليوم بينما تعيش الأمة العربية مخططا صهيونيا لتصفية القضية الفلسطينية بذلك العدوان الوحشي لجيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول أوروبية كبرى.

حزب الجيل: المقاومة الفلسطينية كبدت الاحتلال خسائر فادحة

وذكر حزب الجيل، في بيانه، أن يوم النكبة يأتي في ظل صمود أسطوري للشعب الفلسطينى، حيث استطاعت فيها المقاومة الفلسطينية مقاومة العدو الصهيونى وتكبيده خسائر كبيرة فى المعدات والأرواح لتمثل أعلى خسارة بشرية لجيش العدو منذ حرب اكتوبر 1973.

وأضاف البيان، أن الشعب الفلسطيني بصموده الأسطوري ومقاومتهُ الباسلةُ أكد شجاعته وقدرته التخطيطية القادرة على مواجهةِ ترسانةِ الحربِ الصهيونيةِ بدباتها ومدرعاتها وطائرتها، وألحقَت خسائرِ كبيرة في صفوفِ جيشهِ وتدميرُ آلياتهِ واستهدافِ المدنِ والمستوطناتِ بوابلٍ منْ الصواريخِ وقتلِ وجرحِ آلافِ الجنودِ والمستوطنينَ الصهاينةِ، اما أدى إلى إلحاقِ الهزيمةِ بالعدوِ، وكشفَ هشاشةَ وجودهِ داخلياً وعلى مستوى العالمِ ومنعهِ منْ تحقيقِ أهدافهِ الصهيونية.

دعم الشعب المصري للقضية الفلسطينية

ووجه ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل التحية لموقف القيادة السياسية المصرية التي كشفت فيه مخطط التصفية الصهيو أمريكي غربي، وواجهت الدول الغربية الداعمه له ودعت إلى وقف إطلاق النار وحل القضية من جذورها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما حيا رئيس حزب الجيل الشعب المصري الذي قدم 80% من المساعدات الإغاثية والغذائية والدوائية والطبية، والتي وصلت إلى أهالي قطاع غزة.