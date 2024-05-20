«الغرف السياحية»: أسعار برامج الحج الفاخرة تبدأ من مليون جنيه

أكد أسامة السيسي، عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هناك تنوع في برامج الحج السياحي وخدماته المقدمة للحجاج هذا العام، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من شركات السياحة تنظم رحلات الحج الفاخرة.

برامج الحج الفاخرة

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن برامج الحج الفاخرة تتضمن مميزات وخدمات غير متوفرة في برامج الحج الأخرى مثل حجز رحلات طيران خاصة لحجاج تلك البرامج، بالإضافة إلى نظام التسكين في الغرف الفندقية الـ 5 نجوم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي غالبًا ما تكون ثنائية.

وأضاف أن كافة الوجبات في برنامج الحج الفاخر تكون بنظام «البوفيه المفتوح»، إضافة إلى أن المنطقة المقامة بها الخيام في مشعر منى تكون قريبة من منطقة رمي الجمرات، مع وجود أئمة ووعاظ دينيين لمرافقة حجاج هذا المستوى.

سعر برامج الحج الفاخر

وبيّن أسامة السيسي أن سعر برامج الحج الفاخر يبدأ من نحو مليون جنيه، مشيرًا إلى أن أعداد حجاج هذا المستوى تتراوح بين 800 إلى 1000 حاج، وأن مدة هذا البرنامج تتراوح بين 5 أيام وأسبوع، وأن غالبية رحلات هذا البرنامج تنطلق يوم 7 ذو الحجة من العام الهجري الحالي.

وأشار عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن برامج الحج الفاخرة معتمدة من قبل وزارة السياحة والآثار، وأن كافة الخدمات المقدمة تمت الموافقة عليها، موضحًا أن هذا البرنامج يثري التنوع في برامج الحج السياحي والتي تشمل البرامج الاقتصادية (بري- اقتصادي طيران) وبرامج الحج الـ 5 نجوم.