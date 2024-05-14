انطلاق أولى رحلات الحج السياحي الجوية 2 يونيو المقبل

قال أسامة السيسي، عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن متوسط أسعار تذاكر الطيران لرحلات الحج السياحي الاقتصادية تبلغ نحو 35 ألف جنيه وذلك للرحلات التي يبلغ متوسط مدتها 20 يوما، موضحا أن تلك الأسعار تشهد زيادة أو انخفاض في حدود من 10 إلى 15% وفقا ليوم السفر والعودة، موضحا أن هناك بعض الأيام يكون فيها سعر التذكرة أقل من الآخر والعكس.

وأضاف لـ«الوطن»، أن متوسط أسعار تذاكر الطيران لرحلات الحج السياحي فئة الـ 5 نجوم تبلغ نحو 55 ألف جنيه وذلك للرحلات التي يبلغ متوسط مدتها 10 أيام، موضحا أن تلك الأسعار تشهد ارتفاعا أو انخفاضا بحسب مواعيد السفر والعودة، علاوة على خط سير الرحلة.

أولى رحلات الحج السياحي طيران

وأشار عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن أولى رحلات الطيران لحجاج السياحة المستوى الاقتصادي ستكون 25 ذو القعدة من العام الهجري الحالي 1445، الموافق 2 يونيو 2024، فيما ستبدأ رحلات الطيران لحجاج السياحة مستوى الـ 5 نجوم من يوم 4 ذو الحجة 1445 هجريا الموافق 10 يونيو المقبل.

حجاج المستوى الاقتصادي طيران

وأوضح أن عدد حجاج السياحة المستوى الاقتصادي طيران يبلغ نحو 13 ألف حاج، فيما يصل عدد حجاج مستوى الـ5 نجوم 4 آلاف حاج، موضحا أن آخر موعد لدخول حجاج السياحة إلى المطارات السعودية سيكون يوم 12 يونيو 2024.