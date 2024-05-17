«السياحة» تراجع برامج الحج استعدادا لبدء الرحلات نهاية مايو الجاري

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن إدارة السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار تقوم حاليا بمراجعة برامج الحج التي تنظمها الشركات لحجاجها هذا العام، وذلك استعدادا لبدء رحلات الحج التي ستنطلق نهاية الشهر الجاري، لافتا إلى أن تلك البرامج تشمل مواعيد سفر وعودة الحجاج، فضلا عن أماكن إقامة الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والخدمات المقدمة للحجاج بمنى وعرفات.

ندوات تعريفية للحجاج قبل السفر

وأضاف «وحيد» لـ«الوطن»، أن الشركات المنظمة لرحلات الحج السياحي ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة في دعوة حجاجها لعقد بعض الندوات قبل السفر لتعريف الحجاج بما يجب القيام به أثناء تأدية مناسك الحج، موضحا أن الشركات ستوضح لحجاجها ظروف الإعاشة خلال تواجدهم بمخيمات مشعر منى فى ظل ضيق المساحة الجغرافية للمشعر.

موعد أولى رحلات الحج البري

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن شركات السياحة المنظمة للحج البري وعددها نحو 258 شركة أنهت استعدادها لسفر حجاج المستوى البري وعددهم نحو 6 الآف حاج، حيث سيتم نقلهم إلى الأراضي المقدسة بعدد 150 أتوبيسا، بمتوسط 40 حاجا في كل أتوبيس، لافتا إلى أن أولى رحلات الحج البري ستنطلق 25 ذو القعدة 1445، الموافق 31 مايو الجاري.