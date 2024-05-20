تسليم المرحلة الثامنة من مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج في العبور غدا

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم أراضي «بيت الوطن» ضمن المرحلة الـ8 في مدينة العبور الجديدة، غدا، والتي تأتي على مساحة 2600 فدان، وتستمر عدة أيام، وفقًا لجدول تسليم أعلنته الوزارة.

جدول مواعيد التسليم

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير، جدول تسليم قطع أراضي «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، في مدينة العبور، وفقًا للجدول المعلن من جهاز المدينة، وجاء كالتالي:

- تسليم قطع أراضي البلوك A أرقام (17 حتى 46)، غدًا الثلاثاء الموافق 21 مايو الجاري.

- تسليم قطع أراضي البلوك B أرقام (15 حتى 55)، يوم الخميس المقبل الموافق 23 مايو الجاري.

- تسليم القطع أرقام (56 – حتى 80)، يوم الأحد المقبل الموافق 26 مايو الجاري.

- تسليم القطع أرقام (83 – حتى 114)، يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو الجاري.

- تسليم قطع الأراضي بالمنطقة C أرقام (23 – حتى 45) يوم الخميس الموافق 30 مايو الجاري.

- تسليم القطع أرقام (46 – حتى 89)، يوم الأحد الموافق 2 يونيو المقبل.

- تسليم القطع بالمنطقة D أرقام ( 19 – حتى 47)، يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو المقبل.

- تسليم القطع بالمنطقة E أرقام (3 حتى 41)، يوم الخميس الموافق 6 يونيو المقبل.

- تسليم القطع من 42 حتى 55، والقطعتين 59 و 60، يوم الأحد الموافق 9 يونيو المقبل.

- تسليم القطع بالمنطقة F أرقام ( 2 حتى 45)، يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو المقبل.

- تسليم القطع من 46 حتى 61، يوم الخميس الموافق 13 يونيو المقبل.

- تسليم القطع أرقام (62 حتى 89)، يوم الأحد الموافق 23 يونيو المقبل.

فرصة إضافية للمتخلفين عن الاستلام

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تخصيص الأيام من 24 يونيو المقبل حتى الـ26 من الشهر نفسه، لمن تخلّف عن الاستلام في المواعيد السابقة.