«السفيرة عزيزة» يعرض تقريرا عن فعاليات النسخة الثانية لملتقى التمكين بالفن

عرض برنامج «السفيرة عزيزة»، من تقديم الإعلاميتين جاسمين طه ورضوى حسن، المذاع على فضائية DMC، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «انطلاق فعاليات النسخة الثانية من ملتقى التمكين بالفن في متحف الحضارة».

ملتقى التمكين بالفن في متحف الحضارة

وأفاد التقرير: «بمشاركة 40 دولة، انطلق من ملتقى التمكين بالفن في متحف الحضارة في حفل افتتاح حضره عدد من كبار الزوار تحت رعاية عدد من الوزارات والمجالس القومية والهيئات الدولية».

مشاركة فلسطين في ملتقى التمكين بالفن

وقالت الدكتورة شيرين البارودي، فنانة تشكلية، إن المعرض يتميز بأنه متنوع، ويسلط الضوء على أكثر من جنسية سواء على مستوى دول أوروبا والغرب أو الدول العربية، موضحة أن فلسطين شاركت في هذا الملتقى بكل قوة رغم كل الظروف والأوقات العصيبة التي تمر بها.