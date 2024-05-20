محافظ كفر الشيخ يناقش أعمال لجنة تحديد الكتل المبينة قرب الأحوزة العمرانية للمدن

عقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم، اجتماعا لمناقشة أعمال لجنة تحديد الكتل المبينة القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بالمحافظة، للتصالح بشأنها مع المواطنين، في ضوء قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

معايير تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية

وقال المحافظ إنّ اللجنة انتهت من وضع المعايير الخاصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالمدن والقرى والتوابع على مستوى المحافظة، لضمهم لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، للحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات، ومواجهة مخالفات البناء والتصدي للعشوائية، لافتاً أنّ محافظة كفر الشيخ مستمرة في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، والتعامل مع جميع الطلبات بالجدية الواجبة للانتهاء منها سريعا.

المحافظ يُكلّف بسرعة إنهاء أعمال ضم الكتل العمرانية

وكلّف محافظ كفر الشيخ بسرعة إنهاء أعمال ضم الكتل العمرانية المجاورة، وكذا المتاخمة للأحوزة العمرانية، ونطاقات التصالح السابق اعتمادها بالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ ووزارات التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي، بما يمكن المواطنين من التصالح على المخالفات التي تمت في ضوء التصوير الجوي حتى 15 أكتوبر 2023.