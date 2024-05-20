وزير البترول: الكوادر البشرية قادرة على زيادة الإنتاج ومكافحة التلوث البيئي

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سير العمل داخل غرفة إدارة المناورة البحرية لمكافحة التلوث البترولي بميناء الحمراء بمدينة العلمين، والتي ضمت فريق إدارة الأزمات الإقليمي التابع لشركة أكسون موبيل وفرق شركات قطاع البترول المشاركة للفريق من هيئة البترول وإيجاس وويبكو وبتروبل ورشيد والعامة وجابكو وسوكو والأمل وعش الملاحة وبتروسيف .

مكافحة التلوث البترولي

وأكد الملا أن المناورة البحرية لمكافحة التلوث البترولي التي تمت بالشراكة مع الفريق الإقليمي لشركة أكسون موبيل وفرت للمشاركين فيها تدريبات هامة للغاية تساهم في نقل المعرفة والخبرات بالإضافة لدعم الثقة لدى الفرق المحلية، ولفت إلى أن المناورة أظهرت مدى جاهزية الكوادر والقطاع وما نتمتع به من كفاءة ومسئولية تمكننا في المضي قدما على طريق تحقيق الأهداف المأمولة وعلى رأسها زيادة الإنتاج والاحتياطي والقدرة على مكافحة أي تلوث قد يطرأ بسرعة استجابة وفعالية، موجها الشكر لفريق أزمات أكسون موبيل على اختيار مصر هذا العام لإجراء المناورة التي تعد إضافة وخبرة قيمة للمشاركين فيها، وأشار كذلك إلى التعاون والتكامل الذى تنتهجه مصر في شرق المتوسط وبخاصة مع اليونان وقبرص فيما يخص تنمية الثروات الطبيعية والعمل على تعظيم البنية التحتية بالمنطقة واستغلالها.

شركة أكسون موبيل مصر

من جهته، أعرب عمرو عيطة رئيس شركة اكسون موبيل مصر والعضو المنتدب عن سعادته بالتطور والخبرات والجاهزية التي لمسها فى الفرق المشاركة من شركات قطاع البترول المصري الذي طور كذلك في البنية التحتية الخاصة به وتقدم كوادره مستوى أداء مميز، لافتا إلى أهمية تبادل الخبرات الذى تم خلال المناورة التى تعد استهلالاً جيداً لعمليات الحفر التي تستعد لها أكسون موبيل والخاصة بالبئر نفرتاري-1 كأول بئر بالمياه العميقة بمنطقة غرب المتوسط، وذلك بعد إجراء مسح سيزمي لنحو 10 آلاف كيلو متر بمنطقة الامتياز.

تطبيق قواعد السلامة والصحة

ووفرت المناورة فرصة للشركات للمشاركة الفاعلة مع فريق متخصص بحجم الفريق الإقليمي لإدارة الأزمات بأكسون موبيل والذى قام بتقسيم العمل إلى خمس مجموعات الأولى مختصة بمتابعة موقف التلوث وتطوراته والثانية خاصة بالتخطيط وتحديد استراتيجية المكافحة المناسبة طبقاً للمستجدات ومجموعة العمليات المسئولة عن تحريك المعدات والأفراد لأعمال المكافحة ومجموعة تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية ومجموعة توفير اللوجستيات ومجموعة التعامل مع وسائل الإعلام والاتصالات الخارجية.