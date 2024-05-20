أكرم حسني يكشف موعد طرح فيلمه الجديد «جارفيلد»

كشف الفنان أكرم حسني عن البوستر الرسمي لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم «جارفيلد»، من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، كما كشف عن موعد طرحه.

أكرم حسني يروج لفيلمه الجديد

وشارك الفنان أكرم حسني جمهوره ببوستر فيلم الأنيميشن «جارفيلد»، وعلق عليه قائلا: «كله يلزم مكانه»، وكشف أنه سيجري عرضه في دور العرض السينمائية يوم 23 مايو المقبل، ويجمع العمل الفنان أكرم حسني وابنه للمرة الأولى في عمل فني.

يذكر أن أكرم حسني شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل بابا جه، والذي شارك فيه إلى جانب عدد من الفنانين من بينهم نسرين أمين وهنادي مهنا ومحمود البزاوي وسما إبراهيم وياسر الطوبجي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين وإخراج خالد مرعي.