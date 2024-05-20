وظائف براتب 9 آلاف جنيه لجميع المؤهلات.. الشروط ورابط التقديم

أعلن موقع «فرصنا» عن حاجة بعض شركات القطاع الخاص إلى مجموعة من الموظفين للعمل لديها كمندوبي مبيعات داخلية وخارجية، بشرط امتلاكهم رخصة مهنية أو خاصة، وذلك للعمل لديها في فروعها بالقاهرة الكبرى، مقابل الحصول على رواتب وحوافز تصل إلى 9 آلاف جنيه.

وظائف مندوبي مبيعات خارجية

تطلب شركة «إيجبت فودز» مندوبي مبيعات خارجية، وذلك كالتالي:

- يفضل قاطني القطامية أو المناطق المجاورة.

- يوجد سكن للمغتربين ويضاف للراتب 500 جنيه بدل غربة.

- متوفر تأمينات اجتماعية وتأمينات صحية.

- يتوفر علاوات (منح) في الأعياد والمناسبات.

- يتم استلام السيارة.

- وجود تدريب في بداية العمل متضمن الراتب الشهري.

- وجود تدريب علي كيفية التعامل مع العملاء.

- يشترط الحصول على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو عالٍ.

- السن لا تزيد على 38 سنة.

- رخصة قيادة مهنية أو خاصة.

- يحصل الموظف على راتب أساسي يتراوح بين 2700 إلى 3 آلاف جنيه.

- يحصل على حوافز إضافية تتراوح بين 4100 إلى 6 آلاف جنيه.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- توفير سكن تابع للشركة.

ويمكنك التقديم على هذه الوظيفة عن طريق الدخول على موقع توظيف مصر من «هنـــــا»، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة»، وإدخال البيانات المطلوبة.

وظائف مسئول مبيعات داخلية

تحتاج شركة «المجد العربي» بمدينة نصر، إلى مسئول مبيعات داخلية، وذلك بشرط امتلاك خبرة لا تقل عن سنة في المجال، وألا تقل سنه عن 22 سنة، مقابل الحصول على رواتب مجزية قابلة للتفاوض، ويمكنك التقديم على الوظيفة من «هنــــــــا».