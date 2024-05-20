وظائف شاغرة بجامعة عين شمس.. التقديم مستمر حتى 24 يونيو المقبل

أعلنت جامعة عين شمس عن بعض الوظائف الشاغرة لديها، عبر بوابة الوظائف الحكومية، يستمر التقديم عليها من اليوم وتنتهي في 24 يونيو المقبل.

تفاصيل الوظائف الشاغرة

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير، تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة عين شمس، وفقاً لبوابة الوظائف الحكومية، وجاءت كالتالي:

نوعيات الوظائف

- أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع و البيئه.

- مدير عام الإدارة العامة للمخازن والعهد.

- مدير عام الادارة العامة للدراسات العليا.

- أمين كلية الطب.

- مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع و تنمية البيئه.

- مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

المستندات المطلوبة

- بيان حالة وظيفية معتمد موضح به (الاسم، تاريخ الميلاد، المؤهل العلمي، المؤهلات الإضافية).

- تقارير كفاية الأداء عن 3 سنوات سابقة (الجزاءات، الخبرة النوعية والزمنية، الوظائف الإشرافية و القيادية التي شغلها المتقدم، الدورات التدريبية ونوعها ومكانها).

طريقة التقديم

وتُقدم الطلبات شخصيا لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بمكتب رئيس الجامعة، بقصر الزعفران بشارع الخليفة المأمون بجامعة عين شمس، لمدة شهر اعتبارا من اليوم، في مواعيد العمل الرسمية، من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 2 مساءً.

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