شعبة المواد الغذائية: قرار الإعفاء الجمركي سيتيح وفرة للسلع في الأسواق

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إنّ قرار الحكومة بمد الإعفاء الجمركي للمواد الغذائية في اتحاد الغرف التجارية 3 أشهر، سيتيح وفرة للسلع الغذائية، والتي من المفترض أن تشهد انخفاضًا في الأسعار بعد هذه الإعفاءات.

الفترة الماضية كانت تشهد ظروفًا أصعب

وشدد المنوفي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم» المُذاع على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلامية شيرين عفت، على ضرورة أنّ يكون هناك ردود فعل إيجابية تجاه السلع الغذائية التي يستفيد منها المستهلك النهائي، لافتا إلى أن الفترة الماضية كانت تشهد ظروفًا أصعب من ناحية الأسعار على عكس الفترة الحالية.

وتابع أنه مع وفرة الدولار في البنوك وانخفاض سعره، هذا أثّر على انخفاض أسعار السلع بشكل كبير، لافتا إلى أن تبعات هذا القرار سنراها بعد انقضاء مدة الـ3 أشهر الخاصة بالإعفاءات.

الدولة تعمل من خلال آليات واجتماعات عديدة لخفض الأسعار

وأكد «المنوفي» أن الدولة تعمل من خلال آليات واجتماعات عديدة لخفض الأسعار، مشيرا إلى أنه هناك انخفاض تدريجي بالسوق، إلا أن الأهم هنا أن تصل السلعة للمستهلك النهائى بسعر منخفض.