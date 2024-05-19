عاجل.. «التموين» تعلن تطبيق منظومة السلع الجديدة في 8 محافظات.. اعرف نصيب الفرد

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن منظومة صرف السلع التموينية الجديدة، التي تم تطبيقها أول مايو الجاري في عدة محافظات، سيتم تعميمها بداية من شهر يونيو المقبل في عدد 8 محافظات أخرى وهي «الإسكندرية - القليوبية - دمياط - المنوفية - قنا - البحر الأحمر - المنيا - الوادي الجديد».

منظومة صرف السلع التموينية الجديدة

وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجري تجهيز سيستم منظومة صرف السلع التموينية في المحافظات الثمانية لبدء تطبيق المنظومة فيها في الأول من يونيه 2024، موضحة أن الهدف من تطبيق منظومة صرف السلع التموينية الجديدة، هو تنفيذ عملية صرف السلع إلكترونيا من خلال الربط بين منظومة صرف السلع التموينية ومنظومة مراقبة المخزون عبر سيستم إلكتروني يتحكم في كمية صرف السلع لمنفذ البقال من أجل الحفاظ على السلع المدعمة ووصولها لمستحقيها.

ونوهت المصادر بأن جميع منافذ بقالي التموين في محافظات «الإسكندرية - القليوبية - دمياط - المنوفية - قنا - البحر الأحمر - المنيا - الوادي الجديد»، لن تتمكن من صرف أزيد من الحصة التموينية المخصصة من قائمة السلع التموينية بواقع 4 أضعاف التأمين وبحد أقصى 8 مرات استعاضة (صرف سلع) فقط.

وأوضحت المصادر أنه على سبيل المثال: «إذا كان مبلغ التأمين لمنفذ البقال 10 آلاف جنيه لا يجوز له صرف سلع بقيمة أعلى من 40 ألف جنيه وبحد أقصى على 8 مرات طوال الشهر، على أن يتم حساب كمية سلع المرة الواحدة على أساس قيمة التأمين مخصوما منه قيمة سلع البدال».

محافظات طبقت منظومة صرف السلع أول مايو

وبدأت وزارة التموين في الأول من شهر مايو الجاري، تطبيق منظومة صرف السلع الجديدة على منافذ التموين في 8 محافظات وهي «القاهرة - الغربية - بورسعيد - الشرقية - سوهاج - الأقصر - أسوان - الفيوم».

حصة الفرد في التموين

وأوضحت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ قرار الدكتور علي المصيلحي بشأن تطبيق منظومة صرف السلع التموينية الجديدة معني به مخازن الجملة ومنافذ صرف السلع ويترتب عليه وصول حصة الفرد في التموين كاملة للأسر المستحقة للدعم التمويني، موضحة أنّ حصة الفرد في التموين من السلع المدعمة كما هي دون مساس، مؤكدة أنّه منذ اليوم الأول لصرف السلع التموينية لشهر مايو 2024، تم صرف التالي لكافة البطاقت التموينية:

- استحق كل فرد مدرج على بطاقة التموين زجاجة زيت واحدة بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة.

- استحق كل فرد مدرج على بطاقة التموين كيس سكر واحد بحد أقصى 6 أكياس سكر على للبطاقة.