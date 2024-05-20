«السلع التموينية» تعلن عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن سكر خام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد كمية بحد أدنى 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية «الجهة المستلمة».

فترات وصول السكر

وحدد بيان صادر عن الهيئة العامة للسلع التموينية، فترات وصول السكر كالتالي:

- من 1 إلى 15 سبتمبر 2024.

- من 15 إلى 30 سبتمبر 2024.

- من 1 إلى 15 أكتوبر 2024.

- 15 إلى 31 أكتوبر 2024.

ونوهت الهيئة أن السداد بنظام At Sight، على أن تكون أسعار العروض على أساس CIF free out بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي، ويكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت 25 مايو 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالعاصمة الإدارية.

مواصفات السكر الخام

وأكدت هيئة السلع التموينية، أن كافة الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والتي يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية في مبنى وزارة التموين.