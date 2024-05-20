مقرر أممي سابق: هناك سوء فهم لدى الإسرائيليين بشأن القانون الدولي

قال مايكل لينك، المقرر الأممي السابق المعني بحقوق الإنسان، إنّ هناك سوء فهم لدى المسؤولين الإسرائيليين بشأن القانون الدولي.

وأضاف خلال رسالة على الهواء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ جريمة الإبادة الجماعية ليست من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أنّ طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يشير إلى ضرورة إيقاف الحرب.

وتابع أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، يحاول التركيز على محاسبة مرتكبي الجرائم، مؤكدًا أنّ إسرائيل ارتكبت العديد من جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.