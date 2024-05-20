خبير سياسات دولية: نتنياهو يحاول البحث عن نجاة ويشعل الشرق الأوسط

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إنّ أزمة غزة وحل غرق فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، موضحًا: « إن هذه الأزمة أصبحت جزءًا من الانتخابات الأمريكية، والمستشارون المقربون منه يقولون إن هذه الأزمة سببت مشكلة له».

وأضاف «سنجر»، في لقاء مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «بعض المقربين من اللوبي الإسرائيلي يحاولون التخفيف من وطأة هذا الأمر، فهم يقولون إن الذين لن يمنحوا بايدن أصواتهم لن ينتخبوا ترامب الذي يظهر بشكل أسوأ فيما يتعلق بفلسطين وغزة».

بايدن سيدفع ثمن خسارته في الانتخابات

وتابع خبير السياسات الدولية: «طلاب الجامعات والأمريكيون العرب واللاتينيون والأفارقة تجمع كبير وليس سهلا، والديمقراطيون خائفون جدا من إمكانية مواجهة بايدن مأساة لأنه قد يدفع ثمن خسارته الانتخابات إذا استمرّ في دعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي».

وواصل: «نتنياهو في الشرق الأوسط يحاول أن يبحث عن نجاة لكنه يشعل الحقل بالكامل، فهو يتحرك في كل الأماكن بهذا الشكل من الاشتعال».