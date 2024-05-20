9 معلومات عن كريم خان.. أثار الرعب داخل الاحتلال الإسرائيلي

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم، سعيه لإصدار مذكرات توقيف بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، وذلك باعتبارهما المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، بحسبما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

من هو كريم خان؟

وفي التقرير التالي ترصد «الوطن» أهم المعلومات عن كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وتأتي كالتالي:-

1- يدعي «كريم أحمد خان» من مواليد 1970 بمدينة إدنبرة في أسكتلندا.

2- يعد كريم خان محاميا بريطانيا متخصصا في القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحصل على درجة الماجستير في القانون من كلية كينجز لندن.

3- شغل منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومنصب رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم.

4- وبين عامي 1993 و1996 شغل منصب مدعي عام للتاج في دائرة الادعاء الملكية في إنجلترا وويلز.

5- وبين عامي 1997 و1998، عمل خان مسؤولا قانونيا في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ليوجوسلافيا السابقة.

6- في عام 2000 شغل منصب مستشار قانوني في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

7- شغل كريم خان في عام 2006 حتى عام 2007 منصب كبير مستشاري الدفاع لرئيس ليبيريا السابق تشارلز تيلور أمام المحكمة الخاصة لسيراليون.

8- وفي عام 2021 بشهر فبراير، انتُخب خان رئيسًا للادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية لمدة 9 سنوات خلال الجولة الثانية من التصويت.

9- يعتبر كريم خان ثالث مدع عام في المحكمة الدولية، وأول مدع عام ينتخب بالاقتراع السري.