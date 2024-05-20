سيد جبيل: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت صدمة كبيرة لإسرائيل

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي سيد جبيل إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي طلب فيه إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع دولة الاحتلال يوآف جالانت، أمر جيد لكل من يعارض إسرائيل، وسيء جدًا لكل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

قوائم الجماعات الإرهابية

وأضاف «جبيل»، في لقاء مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «بالنسبة إلى حماس، فإنها مدرجة على قوائم الجماعات الإرهابية في دول غربية كثيرة، وتأثير القرار عليها سيء، لكنه لن يكون كبيرًا مثل إسرائيل، وفي الداخل، فهم ملاحقين ومطلوب رؤوسهم وليس لديها ما تخسره».

وتابع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي: «الصدمة لإسرائيل كبيرة حتى لو كان نظريًا لا ينفذ أو يستغرق فترة طويلة حتى يصدر، أو كان القرار صادرا من محكمة العدل أو الجنائية الدولية، ولكن نظر القضية دوليًا تطور كبير جدًا».