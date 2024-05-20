جهاز شؤون البيئة: مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ تكلفته 200 مليون دولار

قال علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة والمدير الوطني لمشروع البنك الدولي، إنّ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، من المشروعات المهمة التي ينفذها البنك الدولي على مستوى العالم لأول مرة في مصر، لافتا إلى أن المشروع يربط بين فكرة تقليل التلوث وتغير المناخ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على قناة «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ التلوث البيئي ينتج من المخلفات وعوادم السيارات التي تنعكس على ملف تغير المناخ، لافتا إلى أنه يعد أول مشروع من نوعه يقوم به البنك الدولي على مستوى العالم.

وأوضح سبب اختيار مصر لهذا المشروع كبداية، قائلا: «من خلال الدراسات مع البنك الدولي وجدنا أن تلوث المناخ في مصر يصدر من خلال عوادم السيارات وحرق المخلفات».

وواصل أن المشروع يُنفذ بتكلفة 200 مليون دولار، مُقسم إلى عدة مكونات، أولا المخلفات الصلبة والتي نتج عنها إنشاء أكبر مجمع لإدارة المخلفات في الشرق الأوسط في العاشر من رمضان على مساحة أكثر من 1200 فدان، لافتا إلى أن هذا المجمع سيتم الانتهاء منه آخر العام.