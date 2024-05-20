«الأزهر» يعلن عن وظائف إدارية خالية.. اعرف الشروط ورابط التقديم

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن حاجته لشغل 13 وظيفة إدارية وإشرافية خالية في عدد من الإدارات العامة بالمجمع ضمن العاملين بالقطاعات الرئيسية للأزهر، وفقًا لمجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين.

شروط وظائف الأزهر

وبينت بوابة الأزهر الإلكترونية، الشروط العامة التي يجب أن تتوفر فيمن يتقدمون في هذه الوظيفة، وهي كالتالي:

- ألا يكون مُوقعًا عليه جزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوه.

- غير محال للمحاكمة الجنائية أو التأديبية.

- ألا تقل درجة تقارير الكفاية عن آخر عامين عن ممتاز.

- اجتياز الاختبارات المقررة.

شروط خاصة لكل وظيفة

وهناك شروط خاصة لكل وظيفة بينتها البوابة الإلكترونية وفقا للجدول التالي:

التقديم للوظيفة

ولمن يرغب في شغل إحدى الوظائف المذكورة التقدم بطلب باسم السيد الأستاذ رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وذلك في موعد غايته 15 يومًا من تاريخ الإعلان؛ من أجل الاطلاع على بطاقات الوصف الوظيفية، بعد تحميل المرفقات، ويمكنك التقدم والاطلاع على المزيد من المعلومات عن الوظائف من خلال رابط الوظيفة من هنـــــــــا.