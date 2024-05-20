قطع المياه عن عدة مناطق في كفر الشيخ غدا.. المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، قطع المياه عن مركز ومدينة كفر الشيخ، غدا الثلاثاء، من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 4 مساء، لمدة 10 ساعات.

قطع مياه الشرب لمدة 10 ساعات في كفر الشيخ

وذكرت الشركة، في بيان، أنّ المناطق التي ستتأثر بقطع مياه الشرب هي مركز ومدينة كفر الشيخ، وذلك نظراً لتوقف محطة مياه 1 ومحطة مياه 2 ومحطة المياه المدمجة، لقيام الري بتطهير ترعة ميت يزيد، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، على أنّ تعود المياه إلى طبيعتها عقب انتهاء الأعمال.

تدبير سيارات مياه شرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي والذي يعمل على مدار 24 ساعة.