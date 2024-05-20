عمرو أحمد: مصرع إبراهيم رئيسي أثار أزمة كبرى في الداخل الإيراني

قال عمرو أحمد متخصص في الشؤون الإيرانية، إنّ مصرع إبراهيم رئيسي يتسبب في مشكلة كبرى بالداخل الإيراني، موضحًا: «ليس من مصلحة ألا يكون موجودًا في المشهد، لأنه الأقدر على تولي منصب المرشد في حال موت المرشد الحالي».

هناك فراغ في موقع وزير الخارجية

وأضاف «أحمد»، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «الآن أصبحت المعضلة من ينوب عنه، فهناك فراغ في موقع وزير الخارجية وفراغ في موقع الرئيس، وإشكالية تتعلق في الشخص الذي سيخلف المرشد».

الانتخابات الرئاسية في إيران

وتابع المتخصص في الشؤون الإيرانية: «أمر الانتخابات الرئاسية في إيران سهل، ستجرى انتخابات ويأتي رئيس، ولكن الأزمة الكبرى تكمن في منصب المرشد، لأنه الحاكم الفعلي للبلاد، أما رئيس البلاد، فهو غير مسيطر على الحرس الثوري ولا يعرف ميزانيته».