مفاجأة بشأن الفرق بين البن الفاتح والغامق.. أيهما ضار بالصحة؟

بين البن الفاتح والغامق، تعد القهوة المشروب الرسمي داخل الكثير من المنازل، حيث يميل البعض لاحتساء كوب وربما أكثر من البن الغامض، بينما يفضل الآخرون الفاتح، وذلك بشكل يومي، ولا يستطيع البعض أن يبدأ يومه دون ذلك الفنجان الصغير، ولكن هل هناك فرق في البن بين اللونين؟.

الفرق بين البن الفاتح والغامق للقهوة

الإجابة كشف عنها الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، وذلك خلال تصريحات لبرنامج «الستات مبيعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر قناة CBC، مفجرا مفاجأة كبرى بشأن البن الغامق والمغشوش.

«القهوة الفاتحة أفضل وأأمن وأكثر صحية»، هكذا أوضح نزيه في تصريحاته، موضحا: «كل ما القهوة تغمق يعلى مستوى الكربون وهو مادة مسرطنة، لذا من الأفضل احتساء البن الفاتح وليس الغامق»، واصفا البن الغامق الذي يفضله البعض بأنه «قهوة محروقة».

وحذر نزيه من البن المغشوش، كاشفا الطرق التي يتم بها غشه، فالبسلة المجففة دخلت ضمن صور غش القهوة وقبلها الحمص والفول السوداني ونواة بلح، ولأن نسبة الألياف بهما عالية، فعند التحميص تصبح نسبة الكربون تصبح 4 أضعاف وخطر أكبر، ومادة خصبة للسرطنة.

كيف تكتشف القهوة المغشوشة؟

هل يمكن اكتشاف القهوة المغشوشة؟، سؤال أجاب عنه مؤكدا أنه من الصعب على المستهلك اكتشاف الأمر، لكن العلامة الأبرز هي أن يصبح الوش الخاص بالقهوة كبيرا للغاية، موضحا أن الحل الأفضل لقهوة صحية هو تحميصها وطحنها داخل المنازل.