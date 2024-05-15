تحويل القهوة إلى مواد خرسانية.. علماء يكتشفون طريقة لاستخدام بقايا البن في البناء

ينتج العالم سنويًا حوالي 10 مليارات كيلو جرام من القهوة، تلك الكمية التي تتحول إلى نفايات يتم التخلص منها بشكل خاطئ، حتى جاءت دراسة غريبة، عن تحويل بقايا القهوة إلى خرسانة أقوى بنسبة 30%.

وقام بعض الباحثين في أستراليا بعمل دراسة عن نفايات القهوة، بدلاً من التخلص منها، حيث اكتشفوا أنها من الممكن استخدامها في أشياء أخرى، مثل صنع الخرسانات، بحسب ما ذكره موقع سبوتنيك نقلاً عن الدراسة التي نشرت في مجلة «ساينس أليرت» العلمية.

المهندس راجيف رويتشاند، أحد القائمين على الدراسة، تحدث عن مخاطر التخلص من النفايات العضوية، التي تضر البيئة بسبب انبعاث كميات كبيرة من غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون، تلك التغيرات التي تساهم في تغير المناخ.

وأضاف: هناك طلبًا متزايدًا على المواد الخرسانية، موضحًا أن استخراج الرمال الطبيعية التي تصنع منها المواد الخرسانية، ومن ثم استخدامها في التشييد والبناء، يؤثر سلبًا على البيئة، فيما يمكن استخدام بقايا القهوة لصنع الخرسانة، والحفاظ على الرمال الموجودة بالطبيعية.

ولا يمكن تحويل القهوة مباشرة إلى خرسانة، بسبب أنها تسرب بعض المواد الكيميائية التي تضعف مواد البناء.

خضوع بقايا القهوة للاختبار

الفريق القائم على الدراسة، قاموا بتسخين مخلفات القهوة إلى أكثر من 350 درجة مئوية مع حرمانها من الأكسجين، بالإضافة إلى قيامهم بالتحليل الحراري لرواسب القهوة عند درجة حرارة 500 درجة مئوية.

الباحثون يحاولون التأكد من قوة الخرسانة

أكد الباحثون، أن الدراسة مازالت قيد التحقق، موضحين أنهم ما زالوا بحاجة للتأكد من قوة المواد الخرسانية المصنوعة من القهوة، ويعملون الآن على اختبارها، عند التعامل مع المتغيرات الجوية.