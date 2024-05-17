آخر تحديث في سعر البن اليوم الجمعة 17-5-2024.. «اعرف بقى بكام»

شهد سعر البن اليوم الجمعة 17-5-2024، تراجعا في الأسواق بلغ نحو 10 جنيهات، وسجل سعر البن السادة نحو 320 جنيهًا، بينما سجل سعر المحوج 430 جنيهًا، وسعر البن الجولد 490 جنيهًا، بحسب الأسعار المعلنة من شعبة البن في الغرفة التجارية.

سعر كيلو البن السادة

سجل سعر كيلو البن السادة 320 جنيها في الأسواق للمستهلك.

سعر كيلو البن المحوج

سجل سعر كيلو البن المحوج 430 جنيهًا في الأسواق للمستهلك.

سجل سعر كيلو البن السادة الجولد 480 جنيهًا في الأسواق.

سجل سعر كيلو البن المحوج الجولد 530 جنيهًا في الأسواق للمستهلك.

سعر كيلو البن المحوج الدوبل سجل سعر كيلو البن المحوج الدوبل 570 جنيهًا في الأسواق للمستهلك.

سعر البن البرازيلي

سعر كيلو البن البرازيلي السادة سجل سعر كيلو البن البرازيلي السادة 700 جنيه بالأسواق للمستهلكين.

سعر كيلو البن البرازيلي المحوج سجل سعر كيلو البن البرازيلي المحوج 730 جنيهًا بالأسواق للمستهلكين.

سعر كيلو البن اليمني السادة سجل سعر كيلو البن اليمني السادة 970 جنيهًا في الأسواق للمستهلك.

سعر كيلو البن العربي المحوج سجل سعر كيلو البن العربي المحوج 830 جنيهًا في الأسواق.

سعر كيلو البن الحبشي السادة سجل سعر الكيلو من الحبشي السادة 700 جنيه في الأسواق للمستهلك.

سعر كيلو البن الحبشي المحوج سجل سعر كيلو البن الحبشي المحوج 730 جنيهًا بالأسواق للمستهلك.