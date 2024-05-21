العرض الخاص لفيلم «بنقدر ظروفك» اليوم.. بطولة أحمد الفيشاوي

يحتفل صناع فيلم بنقدر ظروفك بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، مساء اليوم الثلاثاء، بالعرض الخاص للفيلم قبل بدء طرحه في دور العرض السينمائية، غدا الأربعاء 22 مايو.

العرض الخاص لفيلم بنقدر ظروفك

ويحتفل صناع فيلم بنقدر ظروفك بالعرض الخاص بحضور كل أبطال العمل، وذلك في إحدى دور العرض بالشيخ زايد، وذلك بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين والفنانين.

أبطال فيلم بنقدر ظروفك

يذكر أن فيلم بنقدر ظروفك يشارك فيه عدد من الفنانين، بينهم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول وإبرام نشأت، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

وكان قد تم طرح الأغنية الدعائية الخاصة بالفيلم «يا ترى ليه» بصوت الفنانة مي سليم.