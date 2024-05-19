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مي سليم تروج لفيلمها الجديد بنقدر ظروفك وتكشف موعد عرضه في الخليج

كتب:

بسمة شطا
02:32 م | الأحد 19 مايو 2024
مي سليم

مي سليم

تواصل الفنانة مي سليم الترويج لفيلمها الجديد بنقدر ظروفك، الذي تشارك من خلاله بجانب الفنان أحمد الفيشاوي، إذ شاركت جمهورها بفيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

مي سليم تروج لفيلم بنقدر ظروفك 

وروجت مي سليم لفيلم بنقدر ظروفك وكشفت موعد عرضه في دور العرض السينمائية بدول الخليج قائلة: «استنونا في فيلم بنقدر ظروفك يوم 23 مايو بجميع دول الخليج يا رب الفيلم يعجبكوا».

يشارك في فيلم بنقدر ظروفك عددًا من الفنانين من بينهم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش وعارفة عبدالرسول ومحمد محمود ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

ومن المقرر أنَّ يتمّ طرح فيلم بنقدر ظروفك في دور العرض السينمائية بمصر يوم 22 مايو.

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بقلم بسمة شطا