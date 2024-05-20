الفنان صلاح عبد الله يشيد بتهنئة الأهلي للزمالك بعد الفوز بالكونفدرالية

عبر الفنان صلاح عبدالله، عن فرحته بفوز نادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية، وأشاد بتهنئة النادي الأهلي لنادي الزمالك بمناسبة الفوز، قائلا: «لفتة حلوة جدا، وأنا إمبارح قبل الماتش كنت بعاكس حبايبي وإخواتي الأهلاوية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّه كتب أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «كتبت يا رب اجبر بخاطر الـ100 مليون ونفوز الليلة دي ولو حتى بجون»، لافتا إلى أن العديد من مشجعي الأهلي والزمالك علقوا على هذا المنشور بأن مشجي نادي الزمالك ليسوا 100 مليون فرد، قائلا: «50 مليون مصري و50 مليون زملكاوي».

وتمنى الفنان صلاح عبدالله أنّ تكون بطولة السوبر مصرية، مواصلا: «ومعنى إني أتمنى السوبر يبقى مصري يعني أتمنى فوز النادي الأهلي على الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت القادم حتى نلتقي في السوبر والمجتهد هو الأحق بالفوز».