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«المصريين الأحرار» يهنئ نادي الزمالك بالتتويج بالكونفدرالية الأفريقية

كتب:

محمد أباظة
11:49 م | الأحد 19 مايو 2024
حزب المصريين الأحرار

حزب المصريين الأحرار

هنأ حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، نادي الزمالك العريق وجماهيره، بمناسبة التتويج بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، للمرة الثانية في تاريخه.

وفاز نادي الزمالك على فريق نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي.

بطولة الكونفدرالية الأفريقية

وقال الحزب، إن هذا الإنجاز التاريخي، بمثابة تتويج لجهدٍ عظيمٍ بذلته إدارة النادي، والطاقم الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، واللاعبين.

حزب المصريين الأحرار

توجه حزب المصريين الأحرار، بالشكر والتقدير إلى جماهير الأندية المصرية، على دعمها للفريق الفائز، تلك الروح الكروية البناءة والتنافسية الشريفة، وهذا الإنجاز المُشرف يحسب لبلادنا الغالية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.