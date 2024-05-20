جماهير الزمالك تفاجئ لاعب نهضة بركان بعد إنقاذ حياة دونجا.. ماذا فعلت؟

رغم حالة الحزن التي يعيشها لاعبي فريق نهضة بركان بعد خسارة لقب الكونفدرالية أمام الزمالك على ستاد القاهرة الدولي، إلا أن اسم ياسين لبحيري لاعب الفريق المغربي تصدر محركات البحث، بعد موقفه البطولي مع نبيل دونجا لاعب الفارس الأبيض، والذي كاد أن يتعرض لإصابة بالغة خلال المباراة.

دونجا الذي كاد يسقط من ارتفاع كبير بعد تدخله مع «لبحيري» في كرة مشتركة، أنقذه تصرف لاعب نهضة بركان السريع بعدما قام بالإمساك به لينقذه من السقوط في مشهد يعكس الروح الرياضية من اللاعب.

جماهير الزمالك تفاجئ ياسين لبحيري لاعب نهضة بركان بعد إنقاذ دونجا

مفاجأة كانت في انتظار ياسين لبحيري، بعدما قامت جماهير الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر الحساب الخاص به على «انستجرام» في جميع الصفحات التابعة للنادي الأبيض، ومطالبة الجميع بالدخول إلى حسابه والتعليق له وشكره على موقفه الذي أنقذ دونجا من إصابة بالغة، حيث كان معرض للسقوط على رأسه.

وكتب أحد المشجعين: «بارك الله فيك يا أخي وردها إليك بأوسع أبواب الخير والرزق لأن تصرفك في اللقطة دي تصرف شخص خلوق ومحترم، هبوط دونجا بالشكل ده كان أقل حاجة ارتجاج أو كسر في الترقوة وربما اسوأ.. رد فعلك أنقذ مسيرة لاعب وربما حياته»، وعلق آخر: «الروح الرياضية بين الأشقاء تنتصر في النهاية».

دونجا يوجه الشكر للاعب نهضة بركان بعد إنقاذه في نهائي الكونفدرالية

في المقابل حرص نبيل دونجا على توجيه الشكر للاعب نهضة بركان، من خلال نشر الصورة عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، معلقا: «شكرا على الموقف المحترم».

وكان الزمالك توج بلقب الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه على نهضة بركان أمس الأحد في مواجهة الإياب بهدفٍ نظيف، ليحسم الفارس الأبيض اللقب رغم الخسارة في المغرب بهدفين لهدف، بأفضلية تسجيل هدف خارج ملعب.