الاتحاد المحلي بالعاصمة الإدارية ينظم احتفالية لتكريم عدد من العمال

نظم الاتحاد المحلي لعمال العاصمة الإدارية، برئاسة عايدة محى الدين، احتفالية بمناسبة عيد العمال وتكريم عدد كبير من العمال، ضمن الاحتفالات المستمرة في شهر العمال، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وجاء ذلك بحضور محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، وعبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد، والمسؤول عن الاتحادات المحلية ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء الأخشاب، وهشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، وعباس صابر، أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالبترول، وعبدالله مشهور أمين لجنة العلاقات العامة بنقابة البترول، ومجلس إدارة اتحاد العاصمة الإدارية الجديدة، ومي مصطفى، وإيهاب وفيق، وفكري محمد سامى، ورشا عبد الفتاح، وأحمد الجوهري، ونبيل سيد أبو العلا، وعدد من الزملاء بالهيئة البريدية، وهيئة السكة الحديد، ووزارة الطيران، ووزارة البترول، والنيابات والمحاكم، وبنك مصر، وعمال العاصمة، ووزارة الاتصالات، وذلك بمقر اتحاد العمال.

تكريم العمال في عيدهم

وقالت عايدة محى الدين، إن تكريم العمال في عيدهم أصبح حقا لهم خاصة، مشيرة إلى الجهود المضنية التي يبذلها عمال مصر لرفعة وطنهم الغالي، موضحة أنه لولا سواعد أبنائها الوطنية لما حققت الجمهورية الجديدة الطفرة التي شهدتها.

وثمن محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية، ممثلة في الرؤية الحكيمة والداعمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمال مصر منذ تولي سيادته مقاليد حكم البلاد، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة انطلقت عملاقة، وأن الاتحاد المحلي للعاصمة يلعب دورًا في الفترة القادمة.

وشهدت الاحتفالية تكريم العديد من العمال في وزارات وهيئات العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى تكريم عدد من العمال غير المنتظمين من مواقع في العاصمة.