أحمد بلبولة لـ«الشاهد»: الحشاشين ينظرون إلى النبي أنه المرشد الظاهري فقط

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن نظرة طائفة الحشاشين للنبي غريبة جدًا.

تأليه حسن الصباح

وأضاف «بلبولة» خلال حواره مع برنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز» بعنوان «الإخوان - الحشاشين»: «هو ينظر إلى النبي أنه المرشد الظاهري الذي نزلت معه الشريعة لكن الإمام علي هو المرجع الوحيد، وفي بعض الكتب الخاصة بهم يسمون الإمام ظل الله أو وجه الله وهو الذي يمتلك التأويل، لدرجة أن بعض فرقهم المارقة جدًا وصلوا لدرجة تأليه الإمام علي وحسن الصباح».

التوجه لمن لا يمتلك المعرفة

وتابع: «هو يتوجه في البداية إلى الذي لا يمتلك المعرفة، ويدخل من باب المظلومية ودور الضحية وأن الخلاص مع من ينشد المثالية، وهم الذين ينشدون المثالية ودائمًا المجتمع متهمًا أمامهم، أن المجتمع ظالم، ويلح على هذا إلحاحًا شديدًا، ويدخل من مواطن الضعف وينثر البذور، ويقود حرب تشويه دائمة في كل شيء، ولا يحدث شيء جميل في الوجود إلا إذا كانوا ورائه والآخرون لا يستطيعون فعل شيء جديد أو جميل من وجهة نظرهم».