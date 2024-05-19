محافظ الإسكندرية يشهد اصطفاف المركبات والمعدات الهندسية للأجهزة التنفيذية (صور)

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، تنفيذ اصطفاف المركبات والمعدات الهندسية لكل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

إجراء جميع الصيانات اللازمة لمعدات الإسكندرية

وخلال الاصطفاف استعرضت كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية موقف المعدات الخاصة بها للوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمُواجهة الطوارئ والأزمات وبيان مدى كفاءتها وإجراء جميع الصيانات اللازمة لها لتكون قادرة على إدارة العمل بشكل فعال وكفاءة عالية.

محافظ الإسكندرية يثني على التجهيزات

وخلال المرور أثنى محافظ الإسكندرية على كفاءة الإعداد والتنظيم الخاص بكافة المديريات والشركات والأحياء المشاركة في الاصطفاف، بما يليق بمحافظة الإسكندرية خاصة في ظل الدعم الذي توليه القيادة السياسية لتطوير المحافظة حيث كان للإسكندرية في السنوات الأخيرة النصيب الأكبر من المشروعات القومية التي تنفذها القيادة السياسية وتجلت في تطوير محور المحمودية، ومشروع تطوير ميدان محطة مصر والسوق الحضاري، وتنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، والعديد من المشروعات التي تستحق أن نعمل جاهدين لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظة الإسكندرية وفقا لرؤية مصر 2030.