محافظ الإسكندرية وسفير مالطا يبحثان زيادة التبادل السياحي والثقافي

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، روبرتو باتش سفير مالطا لدى جمهورية مصر العربية، يرافقه وفد دبلوماسي، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين .

وفي بداية اللقاء، رحب المحافظ، بسفير مالطا، على أرض الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تضم أهم المزارات السياحية في مصر والتى تعود لعصور تاريخية مختلفة، بالإضافة إلى أن بها شواطئ رائعة، لذلك لابد من العمل على زيادة التبادل السياحي والثقافي بين الإسكندرية ومالطا.

محافظ الإسكندرية: أهمية الطيران المباشر بين الإسكندرية ومالطا

وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه لابد من وجود خط طيران مباشر بين الإسكندرية ومالطا لزيادة تبادل السياح وخاصة وأن الإسكندرية بها مطار دولي وهو مطار برج العرب.

وخلال اللقاء، أعرب سفير مالطا عن سعادته بزيارة الإسكندرية، حيث زار العديد من الأماكن الجميلة بها مثل: مكتبة الإسكندرية والمسرح الروماني، وعمود السواري، مؤكدًا على الأهمية الثقافية والسياحية لمدينة الإسكندرية.

سفير مالطا: دراسات وأبحاث بشأن حضارة مالطا بالإسكندرية

وأوضح السفير أنه يسعى لإيجاد طرق للتواصل مع الإسكندرية، وذلك لعمل دراسات وأبحاث بشأن حضارة مالطا بالإسكندرية، مضيفا أنه لابد أن يكون هناك تواصل مع جامعة الإسكندرية لعمل الدراسات والأبحاث الخاصة بهذا الأمر.

وأكد محافظ الإسكندرية، على ضرورة عمل اتفاقيات بين الإسكندرية وأهم المدن في مالطا وذلك لفتح آفاق جديدة للتعاون في كافة المجالات.