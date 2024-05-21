فوائد غير متوقعة لرغوة الشاي بعد التقليب.. مش هترميها تاني

الشاي من المشروبات المفضلة حول العالم، الذي يحرص الكثيرون على احتساء كوب منه بعد الوجبات، أو في الصباح عند الاستيقاظ، ومع ذلك، يفضل معظم عشاق الشاي على إبعاد «الرغوة» التي تظهر عند تقليب الكوب الخاص بهم، من خلال إلقائها في الحوض أو سلة القمامة، ومن المفاجئ أن تلك الرغوة تعد مصدرًا مهمًا داخل كوب الشاي.

الدكتور مجدي نزيه، أستاذ ورئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، فجّر مفاجأة عن أهمية رغوة الشاي وذلك خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» عبر شاشة CBC.

فوائد رغوة الشاي التي تظهر عند التقليب

«الرغوة التي لا يفضلها معظم الناس وينزعونها بعد التقليب مفيدة جدًا» ذلك ما كشفه «نزيه» موضحا: «هي تعتبر مضاد أورام، وأوقات أشعر أنني أريد أخذ كل الرغوة من كاسات الشاي لفائدتها وكثير من الناس لا يعرفون ذلك».

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وعن أفضل الأوقات لتناول الشاي قال: «الشاي يكون مفيدًا بعد تناول الوجبات الثقيلة والدسمة، ولا يفضل احتساءه بعد الوجبات الغنية بالمعادن، لأنه يرسب المعادن».

وعن فوائد الشاي قال: «الشاي به مركب اسمه ثيوفيلين وهو موسع طبيعي للشعب الهوائية كما أن به مركبات كمية نباتية، لذلك فهو مشروب رائع ومفيد».

4 فوائد صحية لتناول الشاي يوميًا

وعدد موقع «healthhub» فوائد الشاي يحتوي الشاي الطازج، مؤكدًا أنه يحتوي على المزيد من المواد الكيميائية النباتية مقارنة بالمستحضرات الفورية والشاي الجاهز للشرب، والذي يستعرض «الوطن» فوائده في السطور التالية:

1- المواد النباتية:

المواد النباتية الموجودة في الشاي لها خصائص مضادة للأكسدة التي تعزز الصحة.

2 - الأوعية الدموية

تبين أن تناول الشاي بانتظام يحسن وظيفة الأوعية الدموية.

3- إنقاص الوزن

يساعد الشاي أيضًا في إنقاص الوزن عن طريق تقليل الدهون الحشوية (الدهون الموجودة في عمق البطن، المحيطة بأعضاء البطن).

4- أمراض القلب

شرب الشاي بانتظام يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أيضًا.