«حافظا على صحتك».. تحذيرات من شرب الشاي والقهوة بعد تناول الفسيخ والرنجة

يحرص العديد من الأشخاص على تناول الفسيخ والرنجة في أعياد شم النسيم، كأحد مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة المصرية القديمة، فيما يفضل الكثيرون شرب الشاي والقهوة بعد تلك الوجبة المملحة، أو المشروبات الغازية، ظنًا منهم بأنها تهضم الأكل، لكنهم ربما لا يدركون المخاطر التي يعرضون أنفسهم لها.

احذر شرب الشاي والقهوة بعد الفسيخ

يعتبر شرب الشاي والقهوة بعد الفسيخ، خطأ شائعًا يقع فيه العديد من الأشخاص، بغرض المساعدة في عملية الهضم، إلا أنّ الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية بمستشفى جامعة القاهرة، خلال حديثها لـ«الوطن»، حذّرت من تلك العادة.

بعد تناول الفسيخ، يُنصح بتجنب شرب الشاي والقهوة لفترة، وذلك لكونهما مدرّين للبول، وبدلاً من ذلك، ينصح بشرب الماء باستمرار أو إضافة الليمون إليه، ويجب تناول الشاي والقهوة بعد مرور فترة زمنية كافية من تناول الفسيخ، وذلك لتجنب الإصابة بالجفاف.

أضرار تناول الشاي بعد الفسيخ والرنجة

تناول الشاي والقهوة والمشروبات الغازية بعد الفسيخ والأسماك المملحة يقضي على البكتريا النافعة في المعدة، لذلك يجب تناول المياه حتى تساعد الجسم على طرد الصوديوم الزائد «الأملاح»، والذي تؤدي زيادة نسبته في الجسم إلى أضرار كبيرة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد نصحت عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، بضرورة الحرص على إضافة عصير الليمون على الأسماك المملحة مثل الفسيخ في شم النسيم، وذلك لأنه يخلق بيئة غير مناسبة لنمو البكتيريا.