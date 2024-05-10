أسهل طريقة لتنظيف إبريق الشاى المحترق وإعادة لمعانه

براد الشاي من الأواني التي يتعرض لونها إلى الأسود بعد فترة قصيرة، نتيجة كثرة استخدامه، بالإضافة إلى احتراق أجزاء منه، ويصبح غير مناسب للاستخدام، لسقوط الأجزاء المحترقة في المياه، وتوجد هناك طريقة بسيطة، ليعود البراد إلى بريقه ولمعانه كما كان.

هناك طريقة بسيطة لتنظيف براد الشاي، وإعادته إلى لمعانه وبريقه مرة أخرى، بحسب تقرير عرضته قناة cbc sofra.

المكونات:

بيكنج صودا أو بيكربوناتو الصوديوم، وفي حالة عدم توافره يمكن استخدام ملح الليمون.

صابون سائل أي نوع، لا يشترط نوع معين.

ليفة خاصة بالأطباق أو سلك.

خطوات تنظيف البراد

تبدأ الخطوة الأولى بتنظيف البراد جيدًا، تحت المياه الجاري، باستخدام السلك والصابون السائل، ثم يوضع فيه المياه النظيفة، ويرفع على النار درجة حرارة متوسطة، ويترك حتى يغلي لعدة دقائق، ثم يرفع من على النار.

يوضع البراد في الحوض أو أي مكان عميق، لإضافة نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا، والذي سيحدث فوران شديد، بسبب سخونة المياه، ويترك حتى تهدأ حرارة المياه قليلًا، ثم يضاف القليل من الصابون السائل، ويترك حتى تهدأ الحرارة تمامًا.

فرك البراد باستخدام السلك

أما الخطوة الثالثة في تنظيف البراد، هي فركه باستخدام السلك أو الليفة الخاصة بالأطباق، ويتم إزالة أي أتربة أو بقايا سقطت من البراد، ويوضع تحت الماء الجاري للتأكد تمامًا من نظافته.

ملح الليمون بديل البيكنج بودر