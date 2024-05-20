وظائف وزارة العمل 2024 بمحافظة الغربية.. 53 فرصة برواتب مجزية

أعلنت وزارة العمل عن نشرة التوظيف النصف شهرية، وتضمنت 53 فرصة عمل بمحافظة الغربية للجنسين من حملة المؤهلات المختلفة «خبرة ودون خبرة»، برواتب مُجزية وفقًا لقانون الحد الأدنى للأجور، مع توفير تأمينات صحية واجتماعية.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف وزارة العمل 2024 بمحافظة الغربية، والشروط وطرق التقديم للحصول عليها.

وظائف وزارة العمل 2024 بمحافظة الغربية

وبحسب بيان وظائف وزارة العمل 2024 بمحافظة الغربية، فإنّه تتوافر نحو 38 فرصة عمل في مصنع آيس كريم بسمنود، والذي أعلن عن حاجته لـ 20 صانع آيس كريم من الجنسين، فضلًا عن 5 عمال مخازن، و13 حمّالا.

وتمثلت شروط وظائف الغربية 2024 في الحصول على مؤهل متوسط أو دون مؤهل، ودون خبرة، للذين تتراوح بين 20 وحتى 45 سنة، على أن يتم تحديد الراتب حسب المقابلة، ووفقًا للحد الأدنى للأجور.

ويمكن للراغبين في الحصول على فرصة عمل منهم، التقدم بأوراقه عبر مديرية العمل بمحافظة الغربية، أو من خلال الاتصال بالمدير المسؤول عمرو وائل 01066608310.

وظائف محافظة الغربية

كما تضمنت نشرة التوظيف النصف شهرية الصادرة عن وزارة العمل، توافر وظائف في أحد مصانع الملابس التي أعلنت حاجتها إلى 5 عمال أرضية، و5 عاملات أوفر من الإناث، و5 عامل خياطة، من الحاصلين على مؤهل متوسط أو دون حسب المهنة المطلوبة، وخبرة سنتين في وظائف الخياطة والأوفر.

ويحدد الراتب حسب المقابلة، بينما يمكن التقديم للحصول على تلك الفرص من خلال الاتصال بالمدير المسؤول حمدي عبيد عبر الرقم 01062514177.