قصواء الخلالي: النظام الإيراني تحكمه ولاية الفقيه وفق منظومة سياسية صارمة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن رحيل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته مصاب جلل، مشيرة إلى أنهما كانا منفتحين في العلاقات مع جميع الدول.

أوضحت «الخلالي» خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على فضائية سي بي سي، أن العالم الآن في حالة تساؤلات، مشيرة إلى أن النظام الإيراني يحكمه ولاية الفقيه وفق منظومة سياسية صارمة.

انتقال السلطة في إيران

ونوهت إلى أنه أصبح هناك مسار جديد الآن ومن الممكن أن يرأس البلاد النائب الأول محمد مخبر لمدة 50 يومًا لحين إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أن المادة 131 من الدستور تنظم انتقال السلطة حال وفاة الرئيس.

إبراهيم رئيسي لم يكن مجرد رئيس للجمهورية

وأشارت «الخلالي» إلى أن إبراهيم رئيسي لم يكن مجرد رئيس للجمهورية، ولكنه كان المرشح الأبرز لخلافة المرشد الحالي، وبالتالي يوجد ضبابية الآن في خلافة المرشد علي.

وأضافت: «إيران كان لها دور كبير في الصراع بالمنطقة، ونفي الكيان الصهيوني علاقته بحادث سقوط مروحية الرئيس الإيراني يثير تساؤلات وعلامات استفهام».